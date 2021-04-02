В Сасовском районе 54-летний мужчина угрожал убить кочергой сожительницу. Конфликт вовремя пресекли правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

По предварительной информации, в тот день местный житель в очередной раз пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Регулярное распитие спиртных напитков надоел его сожительнице. 48-летняя женщина потребовала алкоголика выйти из дома и не возвращаться пьяным.

Такое поведение гражданской супруги разозлило сожителя. Он схватил металлическую кочергу и пригрозил расправой. В ходе конфликта она обратилась за помощью в полицию. Участковые вовремя прибыли на место и предотвратили конфликт.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.