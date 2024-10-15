В Сасовском округе ввели карантин по повилике



В Сасовском округе на площади более 95 га близ села Фроловское обнаружили повилику — трудновыводимый сорняк, опасный для других растений. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Повилика — это однолетнее травянистое вьющееся растение из группы облигатных паразитов, которое прикрепляется к овощам, ягодам и цветам. Сорняк опасен и для флоры, и для фауны, так как содержит ядовитые алкалоиды и может вызвать у травоядных животных отравление. Также повилика распространяет вирусные заболевания на другие растения.

Чтобы вывести сорняк, в очаге заражения проводят прополку, растения сжигают, а почву перекапывают. Также для обработки могут использовать пестициды. На зараженный участок накладывается карантинная фитосанитарная зона, за пределы которой запрещен вывоз и реализация зараженной повиликой подкарантинной продукции. Также запрещен выпас животных и использование на корм животным сена и соломы, засоренными семенами повилики.

В Сасовском районе общая площадь с учетом буферной зоны составляет более 760.