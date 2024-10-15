Вторник, 15 октября, 2024

В Сасовском округе ввели карантин по повилике

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/rosselkhoznadzor62


В Сасовском округе на площади более 95 га близ села Фроловское обнаружили повилику — трудновыводимый сорняк, опасный для других растений. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Повилика — это однолетнее травянистое вьющееся растение из группы облигатных паразитов, которое прикрепляется к овощам, ягодам и цветам. Сорняк опасен и для флоры, и для фауны, так как содержит ядовитые алкалоиды и может вызвать у травоядных животных отравление. Также повилика распространяет вирусные заболевания на другие растения.

Чтобы вывести сорняк, в очаге заражения проводят прополку, растения сжигают, а почву перекапывают. Также для обработки могут использовать пестициды. На зараженный участок накладывается карантинная фитосанитарная зона, за пределы которой запрещен вывоз и реализация зараженной повиликой подкарантинной продукции. Также запрещен выпас животных и использование на корм животным сена и соломы, засоренными семенами повилики.

В Сасовском районе общая площадь с учетом буферной зоны составляет более 760.

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Серьёзное ДТП на Московском шоссе Рязани: на месте ГАИ и толпа народу

Из Рязани в Эстонию и ОАЭ отправили более 250 тонн блинов и оладий

Экс-продюсер SHAMAN раскрыл, какой будет третья жена артиста

Мэрия: работы по запуску отопления в Рязани идут круглосуточно

Под Пронском произошло ДТП: такси с пассажирками вылетело в кювет

Осуждённый в рязанской колонии подозревается в демонстрации экстремистской символики

Новый восьмиполосный участок трассы М5 «Урал» откроется 16 октября

В Рязани оказались обесточены часть Горрощи и посёлок Южный

В Рязани за поездку в такси эконом-класса запросили 976 рублей

«Эпидемии, катастрофы». Астролог Шахова раскрыла последствия двух комет в небе

Рязанская бригада скорой помощи смогла успокоить пациента с приступом психоза

Рязанские врачи рассказали о самочувствии еще не рожденного ребенка, которому сделали экстренное внутриутробное переливание крови