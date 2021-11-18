В Сасове поймали нетрезвого пенсионера на ВАЗ

В городе Сасово сотрудники ДПС остановили 64-летнего местного водителя, который управлял автомобилем ВАЗ в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Результаты алкотестера показали 0,552 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили мужчину от управления транспортом и составили протокол об административном правонарушении.

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