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Четверг, 18 ноября, 2021
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В Сасове поймали нетрезвого пенсионера на ВАЗ

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

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В городе Сасово сотрудники ДПС остановили 64-летнего местного водителя, который управлял автомобилем ВАЗ в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Результаты алкотестера показали 0,552 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили мужчину от управления транспортом и составили протокол об административном правонарушении. 

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