В Саратовской области двое мужчин, искавших бензопилу, похитили человека

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В Саратовской области местные жители похитили человека. Все из-за кражи бензопилы.

Все началось с того, что у 38-летнего подозреваемого пропала пила. Вместе со своим 33-летним другом они отправились на ее поиски. По пути им встретился местный житель, которого и заподозрили в хищении имущества.

Друзья затащили мужчину против его воли в автомобиль. Затем начали избивать потерпевшего с требованием признаться в краже.

За произошедшим наблюдали свидетели, которые позвонили работодателю потерпевшего. Тот сразу приехал и спас своего сотрудника, освободив его и сообщив о случившемся в полицию.

Сейчас злоумышленников подозреваются в похищении человека. Вину они признали, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.