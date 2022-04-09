В Саратове мать обнаружила на кухне труп избитого сына

В Ленинском районе Саратова 59-летняя мать обнаружила на кухне труп своего избитого сына, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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Женщина пришла в квартиру сына, которая находится в многоэтажном доме на улице Лебедева-Кумача, вечером 8 апреля.

На полу кухни родственница обнаружила мужчину без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть человека.

Следователи СК провели осмотр места происшествия и обнаружили на теле ссадины и кровоподтёки. Для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование.