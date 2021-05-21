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Пятница, 21 мая, 2021
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В Саранске ограничат движение по улице Косарева с 22 по 28 мая

Елена Лобанова
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С 22 по 28 мая в Саранске ограничат движение по улице Косарева. Все из-за ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, на участке организуют ярмарку продовольственных и непродовольственных товаров производства Татарстана и Беларуси. Движение же решили ограничить для организации нормального дорожного движения и безопасности граждан.

Так, ограничат движение и запретят стоянку в районе домов №№ 76, 78, 80 по улице Косарева. Запрет продлится с 14:00 22 мая до 24:00 28 мая.

Исключение составят транспорт коммунальных и аварийных служб.

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