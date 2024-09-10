В Сараевском районе завершили ремонт участка дороги

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» в Сараевском районе завершили ремонт участка региональной дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда. Об этом сообщила дирекция дорог Рязанской области.
Результат выполненного ремонта оценили представители администрации района, общественности и депутатского корпуса.
В нормативное состояние привели участок протяженностью почти 9 км, ведущий от моста через реку Грязная в селе Назарьево в сторону города Шацка.
На объекте специалисты подрядной организации выполнили:
фрезерование изношенного покрытия,
укрепили основание дороги методом холодной регенерации,
устроили несколько слоев асфальтобетона,
отремонтировали остановочные павильоны и водопропускные трубы,
нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Работы на объекте выполнили с опережением контрактных сроков, говорится в сообщении.