В Сараевском районе завершили ремонт участка дороги

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные автодороги» в Сараевском районе завершили ремонт участка региональной дороги Сапожок — Сараи — Борец — Шацк с подъездом к станции Верда. Об этом сообщила дирекция дорог Рязанской области.

Результат выполненного ремонта оценили представители администрации района, общественности и депутатского корпуса.

В нормативное состояние привели участок протяженностью почти 9 км, ведущий от моста через реку Грязная в селе Назарьево в сторону города Шацка.

На объекте специалисты подрядной организации выполнили:

фрезерование изношенного покрытия,

укрепили основание дороги методом холодной регенерации,

устроили несколько слоев асфальтобетона,

отремонтировали остановочные павильоны и водопропускные трубы,

нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Работы на объекте выполнили с опережением контрактных сроков, говорится в сообщении.