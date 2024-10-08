В Сараевском районе простились с добровольцем СВО Валерием Чевелёвым

В понедельник, 7 октября, в селе Ягодное простились с участником СВО Валерием Чевелёвым. Об этом сообщил ВКонтакте глава администрации Сараевского района Рязанской области Валерий Дмитриев.

Уроженец села Ягодное отправился на СВО добровольцем в июле 2024 года.

Чевалёв учился в Мордовской средней школе, закончил станкостроительный техникум, а затем жил и работал в Рязани. Но, по словам Дмитриева, связи с малой родиной не терял.

За участие в специальной военной операции Валерий награждён орденом Мужества.