Вторник, 8 октября, 2024

В Сараевском районе простились с добровольцем СВО Валерием Чевелёвым

Автор: Алексей Самохин

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Валерий Чевелёв

В понедельник, 7 октября, в селе Ягодное простились с участником СВО Валерием Чевелёвым. Об этом сообщил ВКонтакте глава администрации Сараевского района Рязанской области Валерий Дмитриев. 

Уроженец села Ягодное отправился на СВО добровольцем в июле 2024 года. 

Чевалёв учился в Мордовской средней школе, закончил станкостроительный техникум, а затем жил и работал в Рязани. Но, по словам Дмитриева, связи с малой родиной не терял. 

За участие в специальной военной операции Валерий награждён орденом Мужества. 

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