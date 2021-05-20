13.1 C
Рязань
Пятница, 21 мая, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Санкт-Петербурге у двухлетнего малыша остановилось сердце из-за обрезания

Елена Лобанова
- Advertisement -

Во вторник, 18 мая, в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик чуть не умер из-за ритуального обрезания. Об этом сообщает «Комсомольская правда«. 

Все произошло вечером в частной клинике, расположенной в доме №76 по Большому Сампсониевскому проспекту. Операция достаточно простая, однако в какой-то момент состояние ребенка резко ухудшилось. 

— Операция по обрезанию крайней плоти проходила под местной анестезией. После этого у мальчика начались судороги и врачи вызвали бригаду скорой помощи, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что у ребенка остановилось сердце. Врачи реанимировали малыша и экстренно доставила его в больницу. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Информация о случившемся была передана в полицию и следственный комитет. По факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

322ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,533ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]