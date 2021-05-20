В Санкт-Петербурге у двухлетнего малыша остановилось сердце из-за обрезания

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Во вторник, 18 мая, в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик чуть не умер из-за ритуального обрезания. Об этом сообщает «Комсомольская правда«.

Все произошло вечером в частной клинике, расположенной в доме №76 по Большому Сампсониевскому проспекту. Операция достаточно простая, однако в какой-то момент состояние ребенка резко ухудшилось.

— Операция по обрезанию крайней плоти проходила под местной анестезией. После этого у мальчика начались судороги и врачи вызвали бригаду скорой помощи, — рассказал источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что у ребенка остановилось сердце. Врачи реанимировали малыша и экстренно доставила его в больницу. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.

Информация о случившемся была передана в полицию и следственный комитет. По факту было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.