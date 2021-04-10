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Суббота, 10 апреля, 2021
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В Санкт-Петербурге таксист изрезал пассажира за замечание

Елена Лобанова

В Санкт-Петербурге таксист изрезал ножом пассажира. Все из-за замечания, которое тот дал водителю. Об этом сообщает Life. 

Известно, что мужчина вместе с девушкой сели возле Гостиного Двора в ночь на пятницу. Пара заметила, что водитель включил счетчик еще до того, как подъехал к пассажирам. Они высказали это таксисту, на что ответил бранью и возмутился тем, что мужчина сел с бутылкой пива. 

— Я знаю, что с пивом нельзя, поэтому и закрыл пальцем, чтобы случайно не разлить. Но тут он выскочил из машины, начал вытаскивать меня оттуда и кричать, чтобы я отменил заказ. Я ответил ему: «Сам отменяй», — и выходить отказался, — рассказал пострадавший.

Мужчины немного повздорили, а после разошлись. Критическим моментом стало то, что пассажир подошел к машине и ударил ногой дверь. Это разозлило таксиста и тот набросился на мужчину с ножом. 

В Мариинской больнице пострадавшему наложили на раны швы, перевязали голову и отпустили домой.

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