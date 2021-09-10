В Самарской области мужчина убил собаку на глазах у своих детей

Житель Самарской области убил и расчленил собаку в присутствии своих малолетних детей, об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

О преступлении сообщила соседка мужчины. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что самарец убил бездомное животное во дворе дома. Объясняя свой поступок, мужчина сказал, что хотел съесть внутренние органы собаки, поскольку слышал, что это помогает при болезни лёгких. В квартире подозреваемого обнаружили окровавленный нож и разложенные по мешкам части животного, хранившиеся в холодильнике.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Ему грозит штраф в 300 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы на 5 лет.