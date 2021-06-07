В Рыбновском районе ввели карантин по бешенству

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На территории деревни Чурилково Рыбновского района установлен карантин по бешенству. Постановление губернатора Рязанской области опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Карантин вводится на 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством теплокровного животного. Эпизоотический очаг находится в районе дома №93 в деревне Чурилково. Неблагополучным по заболеванию пунктом объявлена вся территория муниципального образования.

На период действия карантина на территории эпизоотического очага запрещшены:

а) лечение больных восприимчивых животных;

б) посещение посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, и персонала, привлеченного для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;

в) ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих вывозу, в том числе на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты;

г) перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;

д) снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

На территории неблагополучного пункта запрещается:

а) проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;

б) вывоз восприимчивых животных;

в) отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.