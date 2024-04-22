В Рыбном пьяный спор едва не закончился поножовщиной

В Рыбном полиция предотвратила опасный конфликт, который мог закончиться убийством. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

36-летняя местная жительница пришла в гости к 43-летнему приятелю. С ними в компании находился и друг мужчины. Вместе они выпивали, как вдруг начался спор, кто больше употребил спиртного. Женщина решила примерить спорщиков и встала между ними. Но хозяину квартиры это не понравилось. Он схватил нож и пригрозил ей убийством, если женщина не уйдет с его пути. Она обратилась в полицию.

Сотрудники быстро нейтрализовали опасную ситуацию. Выяснилось, что ранее 43-летний мужчина уже был осужден за угрозу убийством.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.