В рязанскую ОКБ имени Семашко поступила вакцина «Спутник Лайт»

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В поликлинику №2 рязанской ОКБ имени Семашко поступила вакцина от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в медорганизации.

«Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, созданная на основе аденовируса человека. Она подходит для ревакцинации ранее привитых и для тех, кто уже перенёс заболевание. Медики порекомендовали делать прививку «Спутником Лайт» через полгода после болезни или первой вакцинации.

Для формирования иммунитета достаточно одной дозы вакцины. Её вводят дельтовидную мышцу (верхняя часть плеча).