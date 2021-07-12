В Рязанскую колонию пытались провезти телефоны и игральные карты

В исправительную колонию №2 в Рязанской области пытались провезти телефоны и игральные карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
Сотрудники безопасности и охраны колонии нашли запрещенные предметы в ходе осмотра автомобиля «МАЗ», что въезжал на территорию. Благодаря специально обученной собаке удалось отыскать технику в трубах, приваренных к бочкам из-под пищевых отходов, которые выполняют функцию ножек.
По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все лица, причастные к доставке запрещенных предметов.