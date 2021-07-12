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Понедельник, 12 июля, 2021
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В Рязанскую колонию пытались провезти телефоны и игральные карты

Елена Лобанова
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В исправительную колонию №2 в Рязанской области пытались провезти телефоны и игральные карты. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН. 

Сотрудники безопасности и охраны колонии нашли запрещенные предметы в ходе осмотра автомобиля «МАЗ», что въезжал на территорию. Благодаря специально обученной собаке удалось отыскать технику в трубах, приваренных к бочкам из-под пищевых отходов, которые выполняют функцию ножек. 

— В результате в тайнике нашли 21 сим-карту, 18 телефонов, 14 блоков зарядки, 15 штук USB-кабелей и четыре колоды игральных карт. Запрещенные предметы везли одному из осужденных. В дальнейшем он планировал их продавать товарищам, — говорится в сообщении. 

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются все лица, причастные к доставке запрещенных предметов.

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