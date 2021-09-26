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Воскресенье, 26 сентября, 2021
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В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска

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В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска

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В субботу, 26 сентября, на сцене Рязанского театра драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска. Комедию с таким названием представили артисты Брянского театра драмы им. А.К. Толстого в рамках проекта «Большие гастроли». Пьеса Марка Камолетти вошла в «Книгу рекордов Гиннеса», как наиболее часто исполняемая за рубежом. Рязанскому зрителю она знакома по одноименной постановке Театра на Соборной.

Главный герой этой комедии – архитектор Бернар. Обаятельный сердцеед, с лёгкостью вскруживший голову сразу трём девушкам. При всей своей легкомысленности Бернар расчётлив и предприимчив. Он сумел всё организовать так, что все три его подружки-стюардессы долгое время не подозревали о существовании соперниц. Но комедия не была бы комедией, если бы однажды чётко отлаженный механизм не дал сбой.

«Боинг-Боинг» – яркая и лёгкая постановка в лучших традициях комедии положений: бесконечные путаницы, недоразумения и комические ситуации, вызывающие гомерический хохот в зале. Все, кто пришел в этот вечер, чтобы отвлечься от повседневности и посмеяться от души, остались довольны.

Завершатся гастроли Брянского театра драмы в Рязани в воскресенье, 26 сентября, спектаклем «Люди добрые!»

Фото Юлии Старостиной

  • В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска
  • В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска
  • В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска
  • В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска
  • В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска
  • В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска
  • В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска
  • В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска
  • В Рязанском театре драмы приземлился «Боинг-Боинг» из Брянска

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