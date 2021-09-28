В Рязанском районе обнаружен очаг бешенства

В рязанском районе ввели карантин по бешенству животных. Постановление подписал губернатор Николай Любимов.

Эпизоотический очаг находится на личном подворье, расположенном на улице Бутырки села Вышетравино Окского сельского поселения. Неблагополучной зоной объявлена территория всего поселения.

Карантин установлен на 60 суток. За это время должны быть проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

У какого животного выявлено бешенство, не сообщается. Судя по проводим мероприятиям, это не кошка или собака.