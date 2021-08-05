В Рязанском районе на несколько дней отключат газ

С 10 августа в нескольких населенных пунктах Рязанского района отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз».
Сотрудники будут ремонтировать газопровод высокого и низкого давления. Для этого необходимо приостановить подачу газа.
Так, газ отключат с 08:00 10 августа до 16:00 13 августа.
С список попали следующие населенные пункты:
- Абрютино;
- Высокое;
- Высоковские дворики;
- Дедюхино;
- Екимовка;
- Киселево;
- Мушковатово;
- Мельгуново;
- Насурово;
- Никольское;
- Подвязье;
- Рожок;
- Рыбхоз;
- Павловский;
- Секиотово;
- Семено-Никольское;
- Серовское;
- Сергеевка;
- Учхоз Стенькино;
- Оленинское;
- Семено-Оленинское;
- Дубняки.