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Четверг, 5 августа, 2021
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В Рязанском районе на несколько дней отключат газ

Елена Лобанова
В Рязанском районе на несколько дней отключат газ
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С 10 августа в нескольких населенных пунктах Рязанского района отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз». 

Сотрудники будут ремонтировать газопровод высокого и низкого давления. Для этого необходимо приостановить подачу газа. 

Так, газ отключат с 08:00 10 августа до 16:00 13 августа. 

С список попали следующие населенные пункты: 

  • Абрютино;
  • Высокое;
  • Высоковские дворики;
  • Дедюхино;
  • Екимовка;
  • Киселево;
  • Мушковатово;
  • Мельгуново;
  • Насурово;
  • Никольское;
  • Подвязье; 
  • Рожок;
  • Рыбхоз;
  • Павловский;
  • Секиотово; 
  • Семено-Никольское; 
  • Серовское;
  • Сергеевка;
  • Учхоз Стенькино;
  • Оленинское;
  • Семено-Оленинское;
  • Дубняки.
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