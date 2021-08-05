В Рязанском районе на несколько дней отключат газ

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С 10 августа в нескольких населенных пунктах Рязанского района отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз».

Сотрудники будут ремонтировать газопровод высокого и низкого давления. Для этого необходимо приостановить подачу газа.

Так, газ отключат с 08:00 10 августа до 16:00 13 августа.

С список попали следующие населенные пункты:

Абрютино;

Высокое;

Высоковские дворики;

Дедюхино;

Екимовка;

Киселево;

Мушковатово;

Мельгуново;

Насурово;

Никольское;

Подвязье;

Рожок;

Рыбхоз;

Павловский;

Секиотово;

Семено-Никольское;

Серовское;

Сергеевка;

Учхоз Стенькино;

Оленинское;

Семено-Оленинское;

Дубняки.