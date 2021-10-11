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Понедельник, 11 октября, 2021
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В Рязанской области выявлено 164 новых случаев заражения коронавирусом

Александр Ильин
В Рязанской области выявлено 164 новых случаев заражения коронавирусом
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

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В понедельник, 11 октября, в Рязанской области выявлено 164 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 162. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1206 человек, общее число случаев заражения — 43 952.

Темп прироста за сутки составил 0.37%. Показатель заболеваемости в регионе — 3919.1 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5313.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 29 409 случаев заражения (всего 7 804 774), умерло пациентов — 957 (всего 217 372).

В Рязанской области выявлено 164 новых случаев заражения коронавирусом

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