В Рязанской области выявлено 164 новых случаев заражения коронавирусом

В понедельник, 11 октября, в Рязанской области выявлено 164 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 162. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1206 человек, общее число случаев заражения — 43 952.

Темп прироста за сутки составил 0.37%. Показатель заболеваемости в регионе — 3919.1 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5313.7 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 29 409 случаев заражения (всего 7 804 774), умерло пациентов — 957 (всего 217 372).