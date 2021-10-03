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Воскресенье, 3 октября, 2021
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В Рязанской области выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом

Александр Ильин
В Рязанской области выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом

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В воскресенье, 3 октября, в Рязанской области выявлено 137 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 8. Пациентов, справившихся с болезнью, — 124. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1130 человек, общее число случаев заражения — 42 725.

Темп прироста за сутки составил 0.32%. Показатель заболеваемости в регионе — 3809.7 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5165.1 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 25 769 случаев заражения (всего 7 586 536), умерло пациентов — 890 (всего 209 918).

В Рязанской области выявлено 137 новых случаев заражения коронавирусом

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