В Рязанской области утвердили перечень чиновников, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях

Утверждён перечень центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответствующее постановление 28 октября подписал губернатор Николай Любимов.

Статья 20.6.1 КоАП РФ — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Другими словам, в регионе составили список чиновников, которые могут наказывать за нарушения коронавирусный ограничений.

В списке чиновники различных министерств ранге от заместителя министра до специалиста. Например, так выглядит перечень сотрудники министерства финансов Рязанской области:

начальник операционного отдела казначейского исполнения бюджета; консультант отдела казначейского исполнения бюджета; консультант отдела автоматизации финансовой системы, административно-правового управления; главный специалист отдела автоматизации финансовой системы административно-правового управления.

Полный список можно нати здесь.