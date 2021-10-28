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Четверг, 28 октября, 2021
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В Рязанской области утвердили перечень чиновников, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях

7info

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Утверждён перечень центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответствующее постановление 28 октября подписал губернатор Николай Любимов.

Статья 20.6.1 КоАП РФ — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Другими словам, в регионе составили список чиновников, которые могут наказывать за нарушения коронавирусный ограничений.

В списке чиновники различных министерств ранге от заместителя министра до специалиста. Например, так выглядит перечень сотрудники министерства финансов Рязанской области:

  1. начальник операционного отдела казначейского исполнения бюджета;
  2. консультант отдела казначейского исполнения бюджета;
  3. консультант отдела автоматизации финансовой системы, административно-правового управления;
  4. главный специалист отдела автоматизации финансовой системы административно-правового управления.

Полный список можно нати здесь.

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