В Рязанской области утвердили перечень чиновников, которые могут составлять протоколы об административных правонарушениях

Утверждён перечень центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области и их должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответствующее постановление 28 октября подписал губернатор Николай Любимов.
Статья 20.6.1 КоАП РФ — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения. Другими словам, в регионе составили список чиновников, которые могут наказывать за нарушения коронавирусный ограничений.
В списке чиновники различных министерств ранге от заместителя министра до специалиста. Например, так выглядит перечень сотрудники министерства финансов Рязанской области:
- начальник операционного отдела казначейского исполнения бюджета;
- консультант отдела казначейского исполнения бюджета;
- консультант отдела автоматизации финансовой системы, административно-правового управления;
- главный специалист отдела автоматизации финансовой системы административно-правового управления.
Полный список можно нати здесь.