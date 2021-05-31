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Понедельник, 31 мая, 2021
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В Рязанской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ

Елена Лобанова
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В понедельник, 31 мая, в Рязанской области стартовал основной период сдачи ЕГЭ. В этот день выпускники пишут экзамены по географии, литературе и химии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования. 

Заявление на сдачу этих экзаменов подали 1 076 человек. Для проведения ЕГЭ организовали 13 пунктов, из которых семь расположены в районах и шесть — в областном центре. Географию выпускники сдают на базе школы №62, литературу — на базе школ №№13, 63, а химию — в школах №№ 19/25 к.1, 47, 72. 

– Во всех пунктах проведения экзамена соблюдаются противоэпидемиологические меры. В коридорах и классах нанесена разметка для социальной дистанции, при входе всем обрабатывают руки дезинфицирующими средствами и измеряют температуру, – сказала руководитель одного из пунктов проведения экзамена Светлана Ракова.

Экзамен по географии школьники будут писать 3 часа, по литературе — 3 часа 55 минут, а по химии — 3 часа 30 минут. 

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 17 июня.

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