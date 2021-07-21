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Во вторник, 20 июля, в Рязанской области расширили перечень социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Облдумы.

Теперь проживающим в стационарных социальных учреждениях будет предоставляться услуга по сопровождению в медорганизации для ухода за ними.

Льготу, как и жители блокадного Ленинграда, получат жители осажденного Севастополя. Теперь они имеют право на бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме.

Дополнительную льготу предусмотрели и для самих социальных работников. Проработавшие свыше 10 лет директора, замдиректора, заведующими отделениями, специалисты по соцработе, социальные педагоги, психологи, социальные работники получают право на бесплатное обслуживание на дому.

Стационарными социальными учреждениями могут воспользоваться и родители несовершеннолетних, которые потеряли единственное жилье при пожаре. В число льготников входят и те, у кого внутри семьи возникают конфликты из-за наркотиков, алкоголя, азартных игр, психических расстройств и насилия.