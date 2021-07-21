24.2 C
Рязань
Среда, 21 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОрганы властиОблдума

В Рязанской области расширили перечень социальных услуг

Елена Лобанова
В Рязанской области расширили перечень социальных услуг
- Advertisement -

Во вторник, 20 июля, в Рязанской области расширили перечень социальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Облдумы. 

Теперь проживающим в стационарных социальных учреждениях будет предоставляться услуга по сопровождению в медорганизации для ухода за ними. 

Льготу, как и жители блокадного Ленинграда, получат жители осажденного Севастополя. Теперь они имеют право на бесплатное социальное обслуживание на дому и в полустационарной форме. 

Дополнительную льготу предусмотрели и для самих социальных работников. Проработавшие свыше 10 лет директора, замдиректора, заведующими отделениями, специалисты по соцработе, социальные педагоги, психологи, социальные работники получают право на бесплатное обслуживание на дому.  

Стационарными социальными учреждениями могут воспользоваться и родители несовершеннолетних, которые потеряли единственное жилье при пожаре. В число льготников входят и те, у кого внутри семьи возникают конфликты из-за наркотиков, алкоголя, азартных игр, психических расстройств и насилия.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]