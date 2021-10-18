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Понедельник, 18 октября, 2021
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В Рязанской области работают 338 переписных участков и 2021 переписчик

Александр Ильин
Фото: Всероссийская перепись населения / www.strana2020.ru

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В Рязанской области в период Всероссийской переписи населения, начавшейся 15 октября, работают 338 переписных участков и 2021 переписчик. Об этом сообщает Рязаньстат.

Кроме того, в территориальных отделах МФЦ начали свою работу 14 стационарных участков. Полный перечень участков можно посмотреть на портале ведомства.

Рязанцам напомнили, что поучаствовать во Всероссийской переписи населения можно на портале «Госуслуг» (при наличии подтверждённой записи), посетив соответствующий участок или дождавшись визита переписчика.

В Рязаньстате отметили, что каждый день с 9:00 до 21:00 до 14 ноября открыта «Горячая линия» по вопросам переписи. Позвонить можно по номеру 8 800 707-20-20.

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