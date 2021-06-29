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Вторник, 29 июня, 2021
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В Рязанской области появится новый туристический маршрут «Путь Петра и Февронии»

Елена Лобанова
В Рязанской области появится новый туристический маршрут "Путь Петра и Февронии"
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В Рязанской области появится новый культурно-туристический маршрут. Он будет связан с историей Петра и Февронии. Об этом сообщает пресс-служба регионального центра культуры и туризма. 

Целью проекта является возрождение интереса к глубинной России. 

Маршрут объединит 10 локаций Рязанской области. Путь начнется в селе Ласково, на родине Февронии. Далее туристам предлагают проследовать через Солотчу, Деулино, Мурмино, Панино, Ижевское, Лакаш, Спасск-Рязанский и Сумбулово. 

— Мелодия звучания названий населенных пунктов должна сложиться в единую композицию, а маршрут – в туристическую тропу, — говорится в сообщении. 

Пройти по «Пути Петра и Февронии» можно за несколько дней.

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