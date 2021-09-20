5.6 C
Рязань
Понедельник, 20 сентября, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПолитикаТоп новость

В Рязанской области подвели итоги выборов в Госдуму

7info
В Рязанской области подвели итоги выборов в Госдуму

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Стали известны предварительные итоги выборов депутатов Госдумы в Рязанской области.

В регионе было сформировано два избирательных округа — 156 и 157. В первый включили Московский и Советский районы Рязани. Также голосовали жители Касимова и Касимовского района, Сасова, Ермишинского, Кадомского, Клепиковского, Пителинского, Путятинского, Сараевского, Спасского, Чучковского, Шацкого, Шиловского, а также части Рязанского района. Ещё один участок был создан в Белоруссии. Оставшиеся районы и избирательный участок в Казахстане были во втором округе.

По партийным спискам победу в обоих округах одержала «Единая Россия». Результаты партии соответственно 46,4% и 49,17%.

В Рязанской области подвели итоги выборов в Госдуму
В Рязанской области подвели итоги выборов в Госдуму

По одномандатным округам победителями стали Андрей Красов и Дмитрий Хубезов, представляющие ЕР.

В Рязанской области подвели итоги выборов в Госдуму
В Рязанской области подвели итоги выборов в Госдуму

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,648ЧитателиЧитать
1,520ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]