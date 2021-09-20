В Рязанской области подвели итоги выборов в Госдуму

Стали известны предварительные итоги выборов депутатов Госдумы в Рязанской области.

В регионе было сформировано два избирательных округа — 156 и 157. В первый включили Московский и Советский районы Рязани. Также голосовали жители Касимова и Касимовского района, Сасова, Ермишинского, Кадомского, Клепиковского, Пителинского, Путятинского, Сараевского, Спасского, Чучковского, Шацкого, Шиловского, а также части Рязанского района. Ещё один участок был создан в Белоруссии. Оставшиеся районы и избирательный участок в Казахстане были во втором округе.

По партийным спискам победу в обоих округах одержала «Единая Россия». Результаты партии соответственно 46,4% и 49,17%.

По одномандатным округам победителями стали Андрей Красов и Дмитрий Хубезов, представляющие ЕР.