В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина

В воскресенье, 3 октября, в 126-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина в селе Константиново прошёл Всероссийский праздник поэзии «И хотя я не был на Босфоре — я тебе придумаю о нём».
На родине поэта собрались почитатели его таланта из Рязани, Рязанской области, других регионов. Для них работали экспозиции музея-заповедника, на ярмарочной площади расположился восточный базар, на сцены выступали творческие коллективы и исполнители.
Гостей праздника от имени губернатора Николая Любимова поздравил его заместитель Роман Петряев.
Ансамбль «Радуница» на главной сцене впервые исполнил песни на стихотворения восточного цикла С. А. Есенина «Персидские мотивы».