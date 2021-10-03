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Воскресенье, 3 октября, 2021
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В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина

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В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина

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В воскресенье, 3 октября, в 126-ю годовщину со дня рождения Сергея Есенина в селе Константиново прошёл Всероссийский праздник поэзии «И хотя я не был на Босфоре — я тебе придумаю о нём».

На родине поэта собрались почитатели его таланта из Рязани, Рязанской области, других регионов. Для них работали экспозиции музея-заповедника, на ярмарочной площади расположился восточный базар, на сцены выступали творческие коллективы и исполнители.

Гостей праздника от имени губернатора Николая Любимова поздравил его заместитель Роман Петряев.

— В Константиново никогда не зарастала народная тропа. Каждый год родину С. А. Есенина посещает около 400 тысяч человек, — отметил Петряев.

Ансамбль «Радуница» на главной сцене впервые исполнил песни на стихотворения восточного цикла С. А. Есенина «Персидские мотивы».

  • В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина
  • В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина
  • В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина
  • В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина
  • В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина
  • В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина
  • В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина
  • В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина
  • В Рязанской области отметили 126-ю годовщину со дня рождения Есенина

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