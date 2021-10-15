В Рязанской области открылась новая музейная экспозиция «Ремесла Ижевской волости»

Министерство культуры и туризма области сообщает, что 15 октября в Доме-усадьбе К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района прошло открытие новой музейной экспозиции «Ремесла Ижевской волости». Мероприятие состоялось в рамках второго дня научно-практической конференции, посвященной 164-й годовщине со дня рождения выдающегося земляка, основоположника космонавтики К.Э. Циолковского.

В мероприятии участвовали представители министерства культуры и туризма Рязанской области, руководители учебных заведений, учреждений культуры, студенты, школьники и местные жители.

По словам заместителя министра культуры и туризма Рязанской области Марины Кауркиной, открытие новой музейной экспозиции в Доме-усадьбе К.Э. Циолковского – это событие, значимое для всей культурной жизни региона. И главная задача – сохранять атмосферу и наследие села прошлых столетий, развивать инфраструктуру и туристическую привлекательность места, где родился основатель космической эры.

Музей К.Э. Циолковского обладает уникальной коллекцией, богатым предметным фондом – это около 8 тысяч единиц хранения. Научные сотрудники музея проводят около 300 экскурсий в год. Учреждение ежегодно посещают более 10000 человек. Село Ижевское, обладая статусом исторического поселения регионального значения, имеет самобытную культуру и традиции, напомнила Марина Кауркина. Новая музейная экспозиция создана в рамках областной государственной программы. Она организована с использованием и традиционных форматов музейной деятельности, и нового технического оборудования и приёмов.

Для первых посетителей новой экспозиции экскурсию провел директор Музея К.Э. Циолковского Николай Медведков. Примечательно, что все экспонаты подлинные. В выставочном пространстве представлены инструменты и готовые изделия землеустроителей и крестьян-животноводов, шорников, бондарей, мастеров кузнечного дела.

Было отмечено, что в дальнейшем в Доме-усадьбе К.Э. Циолковского будет реализован проект благоустройства территории, и будут создаваться новые тематические экспозиции, в том числе и для молодежной аудитории.