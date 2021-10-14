В Рязанской области нетрезвый брат пытался зарезать сестру

В рабочем посёлке Александро-Невский 30-летний мужчина угрожал расправой своей 25-летней сестре. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Как выяснили правоохранители, родственники распивали дома алкоголь вместе с приятелем. В какой-то момент девушка начала ссориться с братом. Молодому человеку не понравилось, что его оскорбляют при посторонних, поэтому он схватился за нож и потребовал извинений.

Девушка поспешила скрыться, а знакомый немедленно позвонил в полицию.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело ч.1 ст.119 УК РФ. Ему грозит 2 года исправительных работ или лишение свободы на аналогичный срок.