В Рязанской области не могут обеспечить всех детей детсадами

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В Рязанской области обеспечить детсадами могут не всех детей. Лишь 91% дошколят могут попасть в образовательные учреждения. Такие выводы можно сделать из исследования Минпросвещения о доступности дошкольного образования в России для детей в возрасте до трех лет.

Меньше всего дошкольное образование доступно в Ингушетии (61,35%), Дагестане(67,7%), Тыве (79,6%), Ивановской области (82,4%). Также в числе отстающих регионов оказались Новосибирская область (88,1%), Забайкальский край (89,05%), Крым (93,48%) и Татарстан (93,27%).

Из документа также следует, что на 100% обеспечить потребности самых маленьких дошколят сегодня готовы только 37 субъектов. В их числе ЯНАО, НАО, Белгородская, Брянская, Владимирская, Волгоградская, Воронежская, Калининградская, Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Ульяновская, Тульская, Тверская, Саратовская, Новгородская, Нижегородская, и другие регионы.

В остальных эта доля составляет 93-99%. К этой категории относятся и города федерального значения Москва (99,5%) и Санкт-Петербург (99,97%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Не всегда готов: дошкольное образование доступно в 37 субъектах.