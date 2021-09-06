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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В Рязанской области может появиться монорельсовая система

Елена Лобанова
В Рязанской области может появиться монорельсовая система

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В Рязанской области может появиться монорельсовая система. Перспективу развития такого транспорта обсудил Николай Любимов с генеральным конструктором АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» Юрием Соломоновым. 

Такую систему разработали в Московском институте теплотехники. Николай Любимов обсудил возможность развития этого транспорта в Рязанской области. 

Стороны также подняли вопрос взаимодействия в рамках реализации проекта «Чистая вода». В частности, речь шла об использовании технологии озоносорбции для водоподготовки. Она позволяет получить воду требуемого качества из загрязненных водных объектов, используемых в качестве источников.

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