В Рязанской области может появиться монорельсовая система. Перспективу развития такого транспорта обсудил Николай Любимов с генеральным конструктором АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» Юрием Соломоновым.

Такую систему разработали в Московском институте теплотехники. Николай Любимов обсудил возможность развития этого транспорта в Рязанской области.

Стороны также подняли вопрос взаимодействия в рамках реализации проекта «Чистая вода». В частности, речь шла об использовании технологии озоносорбции для водоподготовки. Она позволяет получить воду требуемого качества из загрязненных водных объектов, используемых в качестве источников.