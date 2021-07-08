В Рязанской области могут расширить направления использования маткапитала

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В Рязанской области предложили расширить направления использования маткапитала. С такой просьбой выступила многодетная мама на встрече с главой региона.

Руководитель Объединения многодетных семей Рязани Елена Коновалова предложила использовать маткапитал на оплату образовательных или медицинских услуг, покупку автомобиля, мебели или бытовой техники.

— Я обязательно дам поручение региональному министерству труда и соцзащиты населения проработать этот вопрос совместно с экспертным сообществом, в том числе объединением многодетных семей. В осеннюю сессию Облдумы необходимо внести соответствующий законопроект. Думаю, депутаты нас поддержат, — подчеркнул Николай Любимов.

Глава региона также поддержал инициативу Натальи Куреевой о продлении срока действия регионального маткапитала. Кроме того, Николай Любимов отметил, что сохранится и его ежегодная индексация.

Рязанка Екатерина Еремеева попросила упросить процедуру обращения за назначением мер социальной поддержки. По ее словам, из-за маленьких детей сбор необходимого пакета документов вызывает определенные сложности.

Губернатор поручил министру труда и социальной защиты населения Валерию Емецу взять этот вопрос на контроль.

Поддержал Губернатор и инициативу многодетной мамы Елены Правкиной о получении ежегодной выплаты на школьные принадлежности без предоставления документов.