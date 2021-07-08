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Четверг, 8 июля, 2021
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В Рязанской области могут расширить направления использования маткапитала

Елена Лобанова
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В Рязанской области предложили расширить направления использования маткапитала. С такой просьбой выступила многодетная мама на встрече с главой региона. 

Руководитель Объединения многодетных семей Рязани Елена Коновалова предложила использовать маткапитал на оплату образовательных или медицинских услуг, покупку автомобиля, мебели или бытовой техники. 

— Я обязательно дам поручение региональному министерству труда и соцзащиты населения проработать этот вопрос совместно с экспертным сообществом, в том числе объединением многодетных семей. В осеннюю сессию Облдумы необходимо внести соответствующий законопроект. Думаю, депутаты нас поддержат, — подчеркнул Николай Любимов. 

Глава региона также поддержал инициативу Натальи Куреевой о продлении срока действия регионального маткапитала. Кроме того, Николай Любимов отметил, что сохранится и его ежегодная индексация. 

Рязанка Екатерина Еремеева попросила упросить процедуру обращения за назначением мер социальной поддержки. По ее словам, из-за маленьких детей сбор необходимого пакета документов вызывает определенные сложности. 

Губернатор поручил министру труда и социальной защиты населения Валерию Емецу взять этот вопрос на контроль.  

Поддержал Губернатор и инициативу многодетной мамы Елены Правкиной о получении ежегодной выплаты на школьные принадлежности без предоставления документов.

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