В Рязанской области могут расширить направления использования маткапитала

В Рязанской области предложили расширить направления использования маткапитала. С такой просьбой выступила многодетная мама на встрече с главой региона.
Руководитель Объединения многодетных семей Рязани Елена Коновалова предложила использовать маткапитал на оплату образовательных или медицинских услуг, покупку автомобиля, мебели или бытовой техники.
Глава региона также поддержал инициативу Натальи Куреевой о продлении срока действия регионального маткапитала. Кроме того, Николай Любимов отметил, что сохранится и его ежегодная индексация.
Рязанка Екатерина Еремеева попросила упросить процедуру обращения за назначением мер социальной поддержки. По ее словам, из-за маленьких детей сбор необходимого пакета документов вызывает определенные сложности.
Губернатор поручил министру труда и социальной защиты населения Валерию Емецу взять этот вопрос на контроль.
Поддержал Губернатор и инициативу многодетной мамы Елены Правкиной о получении ежегодной выплаты на школьные принадлежности без предоставления документов.