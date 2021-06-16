В Рязанской области модернизируют лаборатории по диагностике инфекционных болезней

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Рязанская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на модернизацию лабораторий, диагностирующих инфекционные заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о выделении региону дополнительных средств принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Как отметил депутат ГД от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, регион получит на модернизацию инфекционных лабораторий уже в ближайшее время 83 522,6 тыс. рублей.

По словам губернатора Рязанской области Николай Любимова, федеральная поддержка очень важна в работе по развитию инфекционной службы.