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Среда, 16 июня, 2021
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В Рязанской области модернизируют лаборатории по диагностике инфекционных болезней

7info7
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Рязанская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на модернизацию лабораторий, диагностирующих инфекционные заболевания. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение о выделении региону дополнительных средств принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Как отметил депутат ГД от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, регион получит на модернизацию инфекционных лабораторий уже в ближайшее время 83 522,6 тыс. рублей.

По словам губернатора Рязанской области Николай Любимова, федеральная поддержка очень важна в работе по развитию инфекционной службы.

Пандемия показала, что там нужно максимально оперативно реагировать на вызовы и в более сжатые сроки проводить диагностику COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Модернизация лабораторий позволит улучшить эту работу в этом направлении, особенно в период прироста заболеваемости, — сказал глава региона.

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