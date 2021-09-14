В Рязанской области 100 млн руб. направят  на развитие первичной медпомощи

Объём финансирования областной программы «Развитие здравоохранения» увеличат на 100 млн руб. Такое решение приняли на заседании правительства Рязанской области 14 сентября.

Средства поступили из федерального бюджета в виде дотаций. Их направят на развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной помощи, ремонт учреждений, закупку лекарств.

Кроме того, одобрены нормативные правовые акты, которые позволят направить дополнительные межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета, в ТФОМС региона для оказания медпомощи людям с коронавирусной инфекцией и проведения углубленной диспансеризации граждан, перенёсших это заболевание.