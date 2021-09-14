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Вторник, 14 сентября, 2021
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В Рязанской области 100 млн руб. направят  на развитие первичной медпомощи

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В Рязанской области 100 млн руб. направят  на развитие первичной медпомощи
Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay

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Объём финансирования областной программы «Развитие здравоохранения» увеличат на 100 млн руб. Такое решение приняли на заседании правительства Рязанской области 14 сентября.

Средства поступили из федерального бюджета в виде дотаций. Их направят на развитие первичной медико-санитарной помощи, совершенствование оказания специализированной помощи, ремонт учреждений, закупку лекарств.

Кроме того, одобрены нормативные правовые акты, которые позволят направить дополнительные межбюджетные трансферты, полученные из федерального бюджета, в ТФОМС региона для оказания медпомощи людям с коронавирусной инфекцией и проведения углубленной диспансеризации граждан, перенёсших это заболевание.

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