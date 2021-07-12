В Рязани заменят светофор на пересечении Касимовского шоссе и Советской армии

В Рязани заменят светофор на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Об этом заявил начальник благоустройства города Юрий Фурфурак.
О безопасности дорожного движения заговорил и замглавы муниципалитета Дмитрий Панкин. Он отметил необходимость ямочного ремонта на Окском шоссе, улицах Новоселов и Сельских строителей.
На обсуждении также обратили внимание на ограничение стоянки грузовиков в Рязани. На территории города выявили 150 очагов скопления большегрузов.
Депутаты предложили изменить организацию движения на Московском шоссе от путепровода до пересечения с Народным бульваром. Эту инициативу обсудят с общественностью.