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Понедельник, 12 июля, 2021
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В Рязани заменят светофор на пересечении Касимовского шоссе и Советской армии

Елена Лобанова
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В Рязани заменят светофор на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Об этом заявил начальник благоустройства города Юрий Фурфурак. 

О безопасности дорожного движения заговорил и замглавы муниципалитета Дмитрий Панкин. Он отметил необходимость ямочного ремонта на Окском шоссе, улицах Новоселов и Сельских строителей. 

На обсуждении также обратили внимание на ограничение стоянки грузовиков в Рязани. На территории города выявили 150 очагов скопления большегрузов. 

— Данные участки опасны для других автомобилей и пешеходов. В этом году планируется установка знаков о запрете остановок грузовиков. Ограничения введут на Московском и Ряжском шоссе, улицах Новоселов и Ситниковской, — говорится в сообщении рязанской гордумы. 

Депутаты предложили изменить организацию движения на Московском шоссе от путепровода до пересечения с Народным бульваром. Эту инициативу обсудят с общественностью. 

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