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Четверг, 21 октября, 2021
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В Рязани задержали двоих злоумышленников, объявленных в федеральный розыск за кражу

Александр Ильин
Фото: Pixabay

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В Рязани полицейские установили местонахождение и задержали двоих мужчин, которые скрывались от следствия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Так, оперативники задержали 60-летнего рязанца, который подозревается в совершении кражи по ч.2 ст.158 УК РФ. 

Другого злоумышленника поймали в Клепиковском районе. 40-летний уроженец одной из стран СНГ скрывался от следствия и находился в федеральном розыске по подозрению в краже. 

Уточняется, что оба задержанных переданы инициаторам розыска.

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