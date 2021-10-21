В Рязани задержали двоих злоумышленников, объявленных в федеральный розыск за кражу

В Рязани полицейские установили местонахождение и задержали двоих мужчин, которые скрывались от следствия и были объявлены в федеральный розыск. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Так, оперативники задержали 60-летнего рязанца, который подозревается в совершении кражи по ч.2 ст.158 УК РФ.

Другого злоумышленника поймали в Клепиковском районе. 40-летний уроженец одной из стран СНГ скрывался от следствия и находился в федеральном розыске по подозрению в краже.

Уточняется, что оба задержанных переданы инициаторам розыска.