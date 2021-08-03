19.1 C
Рязань
Вторник, 3 августа, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

В Рязани за неделю заделали ямы на 12 участках дорог

7info7
В Рязани за неделю заделали ямы на 12 участках дорог
- Advertisement -

Мэрия Рязани отчиталась о ремонте дорог. За неделю в городе заделали выбоины и ямы на 12 дорожных участках.

С 23 по 30 июля ремонт провели на улицах Нефтезаводской, Октябрьской, Полевой, Интернациональной, Гагарина, Стройкова, Быстрецкой, Рыбацкой, 1-й Нагорной. Также работы осуществлялись на Касимовском шоссе, дороге посёлка Божатково, проезде Речников.

В общей сложности ямы заделаны на площади более 800 квадратных метров.

Как отметили в администрации, со 2 по 6 августа в Рязани отремонтируют дороги на улицах Советской Армии, Великанова. Продолжится ремонт на улицах Октябрьской и Стройкова, а также на Касимовском шоссе.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]