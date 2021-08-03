В Рязани за неделю заделали ямы на 12 участках дорог

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Мэрия Рязани отчиталась о ремонте дорог. За неделю в городе заделали выбоины и ямы на 12 дорожных участках.

С 23 по 30 июля ремонт провели на улицах Нефтезаводской, Октябрьской, Полевой, Интернациональной, Гагарина, Стройкова, Быстрецкой, Рыбацкой, 1-й Нагорной. Также работы осуществлялись на Касимовском шоссе, дороге посёлка Божатково, проезде Речников.

В общей сложности ямы заделаны на площади более 800 квадратных метров.

Как отметили в администрации, со 2 по 6 августа в Рязани отремонтируют дороги на улицах Советской Армии, Великанова. Продолжится ремонт на улицах Октябрьской и Стройкова, а также на Касимовском шоссе.