В Рязани вновь зафиксировали снижение цен на товары «борщевого набора» на ярмарках выходного дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В целях снижения цен на овощи в регионе ведется работа по насыщению розничной сети продуктами нового урожая по доступным ценам.

В субботу, 28 августа, цена на картофель на ярмарке начиналась от 15 рублей за кг, на капусту — от 20 рублей за кг, а на репчатый лук — от 15 рублей за кг. В общей сложности за месяц цены на морковь снизились на 37,3%, на картофель — на 16,6%, а на капусту — на 11,8%.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в Рязани 4 сентября.