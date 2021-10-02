В Рязани улицу Великанова 4-й день подряд затапливает нечистотами

Улицу Великанова на Московском затопило фекалиями, образовалась зловонная лужа. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

По словам местных жителей, коммунальное бедствие случилось 4 дня назад, и с тех пор только растёт в масштабах: нечистотами уже затоплены подвалы трёх жилых домов.

Летом 2021 года в этих домах провели капитальных ремонт и установили оборудование на сумму 1.5 млн. рублей.

«На Великанова, 13 поставлено дорогостоящее оборудование по программе капитального ремонта для нагрева горячей воды, индивидуальные тепловые пункты. Вот, что сейчас с ними будет, ситуация неизвестна», — говорят в «ЖЭУ №9».

Отмечается. что управляющая организация района не может помочь жителям, поскольку люк, из которого течёт канализация, находится в собственности города.

Тем не менее, спустя несколько дней рабочие «Водоканала» приступили к решению проблемы, начав с откачки нечистот. О сроках ремонта пока информации нет.