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Среда, 9 июня, 2021
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В Рязани состоялся концерт Рязанской Хоровой Школы

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8 июня в ЦГБ имени С.А.Есенина прошел концерт Рязанской Хоровой Школы.

Полный зал зрителей, сценические оперные платья в пол, букеты цветов, крики  Браво! —  как положено театру с хорошей репутацией.

И всё это благодаря энергии и энтузиазму солистке Рязанского областного музыкального театра Ирине Воликовой, которая продолжает удивлять и восхищать рязанцев. В прошлом году она совместно со своими единомышленниками, артистами Валерием Вахрамеевым и Ириной Маненковой создала в Рязани любительский академический хор для взрослых. И сразу задала своим воспитанникам высокую планку.

Хорошо ли это? Или слишком смело, давать репертуар звезд мировой оперной сцены начинающим непрофессиональным певцам — такими вопросами задаются многие в зале, когда слушают очередной концерт Рязанской Хоровой Школы.

Но к концу выступления все приходят к единому мнению, что этот смелый эксперимент оправдан. Желания самой руководительницы и её артистов настолько велики, что сходятся по своей мощи в одном градусе кипения. Поэтому энергия творчества совместно с ежедневным многочасовым трудом даёт видимые плоды. Гендель, Моцарт, Перголези, Скарлатти — одним словом, эпоха Барокко и русские и украинские распевы- такой прекрасный вкус у Ирины Воликовой, донской казачки, с черными пламенными глазами, которая дает Рязани мастер-класс по высокой музыке, отобранной временем- и имя ей- классика.

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