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Воскресенье, 5 сентября, 2021
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В Рязани шаурму доставляли дроном

Кристина Белова
В Рязани шаурму доставляли дроном

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В субботу, 4 сентября, в Рязани запустили доставку шаурмы дроном. Еду оперативно направили по воздуху из кафе «Шоу’рма» в руки получателям.

Необычную и новую для Рязани услугу удалось протестировать гостям Лесопарка. Отдыхающие там рязанцы могли установить официальное приложение «Шоу’рма» на свой смартфон, выбрать начинку для шаурмы и оформить заказ.

  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном
  • В Рязани шаурму доставляли дроном

«Летающую» доставку не пришлось долго ждать, ведь новое кафе находится совсем рядом с Лесопарком, у ТРЦ «Круиз». Рязанцы высоко оценили лайфхак по доставке шаурмы дроном. Мало того, что им не пришлось идти в кафе, доставленные закуски оказались горячими и очень вкусными.

Не стали помехой для воздушной доставки шаурмы даже ветер и дождь. Заказы нисколько не потеряли своих свойств и в руках рязанцев оказались точно такими же, как и при получении в кафе.

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