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Пятница, 5 ноября, 2021
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В Рязани с наркотиками задержан бывший бандит из 90-х

Александр Ильин
Фото: Pixabay

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В Рязани на Солотчинском шоссе полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

По данным правоохранителей, задержанный не имеет постоянного места работы. В 90-х года XX века он являлся участником одной из криминальных группировок. 

В ходе досмотра у мужчины изъяли свёрток с марихуаной (1 г), в его машине обнаружили около 7 г каннабиса. В квартире злоумышленника нашли ещё 130 г марихуаны.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), по которой грозит до 10 лет колонии. 

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