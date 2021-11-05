В Рязани с наркотиками задержан бывший бандит из 90-х

В Рязани на Солотчинском шоссе полицейские при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, задержанный не имеет постоянного места работы. В 90-х года XX века он являлся участником одной из криминальных группировок.

В ходе досмотра у мужчины изъяли свёрток с марихуаной (1 г), в его машине обнаружили около 7 г каннабиса. В квартире злоумышленника нашли ещё 130 г марихуаны.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере), по которой грозит до 10 лет колонии.