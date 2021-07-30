В Рязани разрастаются кладбища домашних животных

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На территории Рязани появляется всё больше несанкционированных кладбищ домашних животных, сообщает ГТРК «Ока».

Одно из них находится в роще рядом с лицеем № 52. Журналисты насчитали несколько могил, некоторые совсем свежие.

Хоронить домашних питомцев в таких местах нельзя. За это предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей. Могила может стать источником заразы, трупные яды могут попасть в воду.

Утилизацией домашних животных в Рязани занимается ветеринарная станция. Она предлагает кремирование, правда, услуга эта платная. Можно устроить общее кремирование, можно индивидуальное. Второй случай дороже. Хозяину могут даже выдать урну с прахом любимца.

Ставить крест на могиле животного не нужно, говорит настоятель храма в честь Иконы Божьей Матери «Всецарица» Павел Коньков. К православной вере такое захоронение отношения не имеет.