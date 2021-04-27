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Вторник, 27 апреля, 2021
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В Рязани рассмотрели вопросы по повышению качества жизни людей с инвалидностью

Елена Лобанова
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Во вторник, 27 апреля, на заседании Совета по делам инвалидов, рассмотрели вопросы по повышению качества жизни людей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

Николай Любимов подчеркнул, что с прошлого года в регионе ведется формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Данный проект рассчитан на три года. На эти цели из федерального бюджета выделили субсидию в размере 52,5 млн рублей.

— На эти деньги мы уже улучшили оснащение 13-ти региональных учреждений, которые помогают людям с ограниченными возможностями. Удалось закупить оборудование для медицинской, социально-психологической реабилитации, – сказал Любимов. 

Губернатор проинформировал, что в настоящее время инвалидность имеют более 13% жителей Рязанской области. Из 126 000 людей с ограниченными возможностями, 4 000 — дети. Цифра постоянно увеличивается. Любимов поручил принять дополнительные профилактические меры, усилить работу по раннему выявлению и лечению серьезных заболеваний у детей. 

В настоящее время ведется межведомственная работа по включению в подпрограмму «Доступная среда» мероприятий, направленных на адаптацию жилых помещений с учетом потребностей инвалидов.

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