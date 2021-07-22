- Advertisement -

В Рязани проводят валку аварийных деревьев. Коммунальщики, в основном, ликвидируют последствия погодных явлений.

Сотрудники дирекции благоустройства убирают упавшие деревья, которые перегораживают дорогу, пешеходные зоны.

С 16 по 22 июля работы проводились на улицах Гагарина, Дзержинского, Качевской, Народном бульваре, Московском шоссе, парке им. Ю.А. Гагарина и других. Были спилены 35 деревьев, в основном клены, липы и ясени.

Ветки обрезали на улицах Народный бульвар, Татарской, Шевченко. На улице Качевской убрали сорную растительность.

Составлен план валки деревьев, признанных аварийными управлением благоустройства города. Специалисты составляют акт осмотра зеленых насаждений, на основании которого принимается решение о валке или обрезке.

С 23 по 30 июля проведение работ по валке деревьев запланировано на улицах Лермонтова, Братиславской, Народном бульваре, Халтурина, Яхонтова. План может корректироваться в зависимости от погодных условий и поступающих обращений жителей.