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Пятница, 16 апреля, 2021
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В Рязани проверяют качество уборки территорий

Валерия Мединская
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В Рязани усилили контроль за качеством уборки территорий. Поручение главы администарции города Елены Сорокиной опубликовали на сайте администарции Рязани.

Специалисты проверяют качество уборки территорий, прилегающих в торговым центрам, организациям общепита и другим учреждениям.

На прошлой неделе в ходе рейдов удалось проверить 66 объектов. По фактам нарушений выдали 539 уведомлений и 196 предписаний, составили 77 актов. Если организации проигнорируют замечания, то им грозит штраф (3 000 до 30 000 рублей для должностных лиц, 10 000 — 250 000 — для юридических).

Сотрудники контрольно-аналитического управления ежедневно осматривают территории, чтобы выявить места несанкционированной торговли. ЗА прошедшую неделю составлено более 40 протоколов о нарушениях.

Осмотры проводятся ежедневно.

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