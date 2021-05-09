В Рязани прошла церемония возложения цветов и гирлянды Воинской славы

– Победа в Великой Отечественной войне навечно стала символом невероятной храбрости, несгибаемой силы духа, мужества, твердости характера русского человека. 9 мая является поистине всенародным праздником, который ждут и встречают с особой гордостью, трепетом, патриотизмом. Пандемия не позволяет нам в полной мере проводить праздничные мероприятия, масштабно поздравлять наших уважаемых ветеранов так, как это было принято всегда. Тем не менее, мы не могли допустить, чтобы наши самые дорогие люди в эти дни остались без внимания. Уже вчера в тех дворах, где живут ветераны, начали проходить концерты в знак благодарности за их подвиг, за мир и ясное небо, которое они подарили нам всем, – отметил Николай Любимов. – Уважаемые друзья, чтобы не провоцировать распространение коронавирусной инфекции, многие мероприятия сегодня проходят в онлайн-формате. При соблюдении ограничительных мер вечером на площади Победы мы проведем торжественную встречу курсантов с Парада на Красной площади. А сейчас по улицам Рязани проедет «Мобильный десант». Уверен, что любимые всеми военные песни, которые будут исполняться артистами и студенческими коллективами, подарят рязанцам хорошее, праздничное настроение. Всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. С Днем Победы!