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Воскресенье, 9 мая, 2021
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В Рязани прошла церемония передачи Знамени Победы молодому поколению

7info
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В воскресенье, 9 мая, в Рязани прошла церемония передачи Знамени Победы молодому поколению.

В акции приняли участие курсанты Академии права и управления ФСИН, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, представители Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», «Ветераны войны в Афганистане», представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Знамя Победы молодому поколению передал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Иванович Кузнецов.

После передачи Знамени Победы рязанцы присоединились к Всероссийской минуте молчания и почтили память воинов, отдавших жизнь за свободу своей родины.

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