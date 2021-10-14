В Рязани проходят рейды по соблюдению масочного режима

14 октября в Рязани прошли рейды по соблюдению масочного режима. О них сообщила пресс-служба мэрии.

На конечных остановках в Семчине и Недостоеве сотрудники администрации и полицейские проверили водителей и кондукторов на наличие средств индивидуальной защиты. С работниками транспорта провели разъяснительную работу.

На остановках общественного транспорта Московского района с рязанцами провели профилактические беседы. Им напомнили о соблюдении масочного режима и необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Разъяснительные беседы были проведены с 53 рязанцами.

Рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима и иных санитарных мер проводятся еженедельно и будут продолжены.