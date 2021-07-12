27 C
Рязань
Понедельник, 12 июля, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

В Рязани продолжаются работы по благоустройству города

Елена Лобанова
- Advertisement -

Работы по благоустройству города продолжаются. Основная задача поставленная перед работниками по благоустройству на данный момент — это окос травы.

Уборка травы проходит по всему городу. Зеленые зоны убираются ежедневно. Работы ведутся вручную и при участии малой техники. Уделили внимание Нижнему городскому саду, склону Кремлевского вала, бульвару Есенина и парку Железнодорожников.

Окос травы идет по намеченному плану, как сообщает пресс центр администрации Рязани. В общей сложности работы проведены на 1 625 065 квадратных метров.

  • В Рязани продолжаются работы по благоустройству города
  • В Рязани продолжаются работы по благоустройству города
  • В Рязани продолжаются работы по благоустройству города
  • В Рязани продолжаются работы по благоустройству города
  • В Рязани продолжаются работы по благоустройству города
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на РИА «7 новостей» в «ЯндексНовости». Будет интересно!!!

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]