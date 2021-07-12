В Рязани продолжаются работы по благоустройству города

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Работы по благоустройству города продолжаются. Основная задача поставленная перед работниками по благоустройству на данный момент — это окос травы.

Уборка травы проходит по всему городу. Зеленые зоны убираются ежедневно. Работы ведутся вручную и при участии малой техники. Уделили внимание Нижнему городскому саду, склону Кремлевского вала, бульвару Есенина и парку Железнодорожников.

Окос травы идет по намеченному плану, как сообщает пресс центр администрации Рязани. В общей сложности работы проведены на 1 625 065 квадратных метров.